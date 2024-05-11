Путин утвердил структуру нового правительства

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля. Согласно указу, премьер-министр России будет иметь десять заместителей, включая одного первого. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, — говорится в документе.

Теперь кандидатуры на посты своих заместителей должен внести на рассмотрение Госдумы утвержденный парламентом и назначенный президентом председатель правительства Михаил Мишустин. Также глава кабмина должен предложить депутатам кандидатуры федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД, их кандидатуры предложит для консультации уже с сенаторами сам президент.

10 мая Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. Он занял эту должность второй раз. Впервые Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев ранее рассказал, что новое правительство России во главе с Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении. По его словам, работа министерств сосредоточится на развитии детей и улучшении жизни взрослых людей.