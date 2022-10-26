Путин утвердил список банков, которым запрещены сделки с долями иностранцев Путин запретил 45 банкам совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран. При этом такие сделки могут быть совершены на основании специального решения главы государства.

Среди этих организаций – «Вестерн Юнион ДП Восток», «Райффайзенбанк», «Озон банк», «ОТП банк», «Ситибанк», «Яндекс банк», говорится в указе президента. Ограничение действует до 31 декабря 2022 года.

Распоряжение принято в развитие августовского указа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Ранее сообщалось, что в России сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

В данном случае речь ведется о сделках, влекущих за собой установление, изменение или прекращение прав на более чем 1% акций в уставном капитале банка, страховой организации, НПФ, микрофинансовой компании или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, ПИФ или НПФ.