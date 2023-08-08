Путин утвердил порядок расчетов по поставке сельхозпродукции Путин подписал указ о механизме экспорта из РФ сельхозпродукции за рубли через спецсчета

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции. Отмечается, что документ, опубликованный на портале правовых актов, допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.

Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», — говорится в тексте указа.

Ранее Путин заявил, что Россия и дальше будет работать над организацией поставок зерна, продовольствия и удобрений в нуждающиеся страны Африки, несмотря на санкции. По его словам, Москва готова налаживать взаимовыгодные связи с африканскими государствами.

Он отметил, что Россия приветствует курс Африканского союза на экономическое развитие и формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли. Кроме этого, Кремль планирует продолжать помогать странам в подготовке национальных кадров, подчеркнул российский лидер.