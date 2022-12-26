Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт

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Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановляю утвердить прилагаемые порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации, заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации...; порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины, — говорится в документе.

Документ определяет порядок заявлений на выдачу паспорта РФ. Кроме того, ребенок, не достигший возраста 14 лет, автоматически признается гражданином России.

Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины. Их будут рассматривать в течение 10 рабочих дней.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий прекращение действия украинского гражданства со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. С момента подачи документов граждане РФ, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими гражданства Украины

Документ внесли в ГД депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артем Туров («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду») и Сергей Леонов (ЛДПР).