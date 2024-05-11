Путин утвердил почетное звание для работников избирательной системы Путин постановил ввести звание «Заслуженного работника избирательной системы»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нового почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы РФ», говорится в документе на официальном портале правовой информации. Согласно тексту, награды могут удостоиться члены Центризбиркома и других комиссий с правом решающего голоса.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ», — следует из указа.

Звание также могут присудить работникам за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов или развитии избирательной системы. Кроме того, награды будут удостаиваться за повышение правовой культуры избирателей.

Ранее Путин подписал указ о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер орденом Дружбы. Его вручили политику на заседании Совета Госдумы. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который участвовал в награждении, Таубер внесла большой вклад в развитие отношений между Россией и Молдавией, несмотря на попытки вмешательства западных кураторов в процесс. Депутат подвергалась откровенному шантажу и угрозам, обратил внимание он.