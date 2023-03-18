Путин утвердил новый порядок проверки газового оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за каждым домом будет закреплена газовая компания, которая будет заниматься и техобслуживанием, и ремонтом газового оборудования. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Закон предусматривает заключение ряда договоров на обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, а также на обслуживание внутриквартирного оборудования для каждого дома и для каждой квартиры в отдельности. Ранее допускалось привлечение разных организаций к обслуживанию газовых систем в одном доме. На то, чтобы привести документы в соответствие с нормативно-правовой базой страны, организациям предоставят время до 1 марта 2024 года.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об использовании альтернативных видов газа для более эффективной газификации регионов страны. Он отметил, что в труднодоступных районах, где отсутствуют газораспределительные сети, использование природного газа экономически нецелесообразно.