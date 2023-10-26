Путин утвердил новую Климатическую доктрину России

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины России, соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Вместе с этим признается утратившим силу распоряжение российского лидера, датированное 2009 годом об утверждении предыдущей версии такой доктрины. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В обновленной доктрине представлена система взглядов на цели, основные принципы, задачи и механизмы реализации единой госполитики России в рамках изменения климата и его последствий. Эта концепция является основой для выработки и реализации климатической политики РФ.

Правовую основу доктрины составляют Конституция РФ, нормативные акты президента, федеральные законы, а также международные договоры России по проблемам окружающей среды, в числе которых Рамочная конвенция ООН об изменениях климата от 9 мая 1992 года, Парижское соглашение от 12 декабря 2015 года и другие.

Доктрина развивает положения стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и учитывает положения стратегии нацбезопасности внешней политики страны и других соответствующих стратегий Москвы в рамках определенных периодов.

Эколог Аида Леванова ранее рассказала, что глобальное потепление может нанести серьезный ущерб экономике РФ. Оно создает угрозу для продовольственной безопасности страны, поскольку влияет на сельскохозяйственные циклы. Помимо того, из-за изменений климата конструкции в зоне вечной мерзлоты могут терять устойчивость, что может привести к повреждениям на нефтедобывающих производствах. Эксперт подчеркнула, что на России глобальное потепление отражается быстрее, чем на других странах, из-за холодного климата.