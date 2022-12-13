Путин утвердил названия двух новых автомагистралей Путин утвердил названия трасс Москва-Тюмень и Санкт-Петербург-Владивосток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею дать трассе М-12 (Москва — Тюмень) название «Восток», а транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока получит название «Россия», сообщает ТАСС. С таким предложением на церемонии открытия движения на новых участках дорог выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, именно эти варианты названий победили во время голосования.

Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса [будет называться] «Россия», а вот этот участок — «Восток», — согласился Путин.

Ранее сообщалось, что трассу М-12 продлят до Владивостока, а общая протяженность магистрали составит 12 тысяч километров. Новая дорога будет пересекать Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан и Ханты-Мансийск и даст возможность выезжать на автомобиле в Китай, Монголию и Северную Корею. Официально было объявлено, что главная задача продленной трассы — нарастить транзит грузов в Россию из азиатских стран и обратно, но, по мнению эксперта по транспортной логистике Якова Гуревича, проект на самом деле имеет своей целью наладить транспортное сообщение непосредственно внутри России.

До этого президент России в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия движения на автотрассах М-12 и М-5. Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань, на котором было открыто движение, составила 23 км. Путин указал на значимость этой дороги для транспортной инфраструктуры России. Глава государства назвал проведенные работы частью шага в развитии трансконтинентального направления, которое соединит Запад и Восток России.