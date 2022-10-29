Путин утвердил минимальный размер выплат мобилизованным Путин утвердил минимальные выплаты мобилизованным в размере 195 тысяч рублей

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С 1 ноября граждане России, призванные на военную службу в рамках мобилизации будут получать минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин. Ответственными за его выполнение глава государства назначил министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Минфина Антона Силуанова.

Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения. Срок − 1 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все средства для выплат мобилизованным от 195 тысяч рублей в месяц доведены до Минобороны. Он подчеркнул, что кабмин держит этот вопрос на контроле.

Указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин подписал 21 октября. Кроме того, был утвержден состав совета: в него вошли вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Василий Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.