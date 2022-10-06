Путин изменил правила получения отсрочки от мобилизации Путин подписал указ об изменении списка получающих отсрочку от мобилизации

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Президент России Владимир Путин внес поправки в указ о предоставлении отсрочки от призыва в рамках мобилизации, говорится в сообщении на сайте Кремля. Накануне глава государства рассказал, что Минобороны не успело внести изменения в правовую базу по списку тех, кто не попадает под мобилизацию, в связи с чем пришлось выпускать отдельный указ.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 „О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации“», — говорится в сообщении.

Накануне Путин сообщил, что отсрочку от мобилизации смогут получить студенты-аспиранты. Кроме того, от призыва в рамках мобилизации будут освобождены учащиеся в вечернее время студенты.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Кроме того, в списке значатся сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также СМИ. Отсрочка полагается и россиянам, обеспечивающим стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка страны и занимающимся управлением банковской ликвидностью.