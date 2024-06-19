Путин утвердил главные направления научно-технологического развития РФ Путин подписал указ об утверждении приоритетных направлений научного развития РФ

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал документ, определяющий главные направления научно-технологического развития страны, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. Российский лидер также составил перечень важнейших наукоемких технологий.

Рассмотрев предложения Совета при президенте РФ по науке и образованию, постановляю: утвердить прилагаемые приоритетные направления научно-технологического развития, перечень важнейших наукоемких технологий, — следует из текста.

Указ вступил в силу с 18 июня 2024 года. Согласно документу, властям в течение шести месяцев необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на обеспечение единства приоритетных направлений развития. В частности, внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

Ранее Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию объявил о намерении подписать указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития РФ. По его словам, в документе будет упомянута атомная энергетика.

До этого Ростехнадзор выдал разрешение на выпуск ядерного топлива для атомной энергетики будущего Сибирскому химическому комбинату. На СХК также создают объекты опытно-демонстрационного комплекса в рамках стратегического проекта «Прорыв», добавили в пресс-службе Росатома.