Путин назначил выплату ветеранам блокадного Сталинграда Путин утвердил ежемесячную выплату в 500 рублей для ветеранов-жителей Сталинграда

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда. По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области на конец марта, знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены 3997 человек.

С 1 января 2023 года лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей, — говорится в тексте указа.

В апреле Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда, награжденных соответствующим знаком, к ветеранам Великой Отечественной войны, документ опубликован на портале правовой информации. Теперь ветераны будут получать две пенсии (страховую по старости и по инвалидности) и освобождены от уплаты консульских сборов. Также они смогут получать бесплатные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в стационаре.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в конце января выступил с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы Советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.