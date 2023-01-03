Путин утвердил дополнительные соцгарантии для военных Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий для российских военнослужащих, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, в случае гибели военного, сотрудника МВД или представителя Росгвардии в зоне проведения спецоперации его родственники получат выплаты по пять миллионов рублей.

Также в указе прописано, что если участник военной операции получит ранение, контузию или другую травму, его семья получит три миллиона рублей. Помимо этого, согласно положениям документа, один день выполнения задач в зоне СВО будет засчитываться в выслугу лет за два при назначении льготной пенсии.

Правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» президент поручил представить предложения о создании системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для тех, кто участвовал в военных действиях на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года.

Ранее Путин пообещал дать правительству поручение о комплексной реабилитации пострадавших во время специальной военной операции. По его словам, в самое ближайшее время в социальном блоке кабмина необходимо создать специальный центр, который будет заниматься этими вопросами.

Ранее заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила разрешить военнослужащим, которые участвовали в СВО, лечиться и проходить реабилитацию в гражданских поликлиниках. На данный момент у них нет такой возможности, так как ОМС военных при поступлении на службу замораживается, а медицинскую помощь они получают в специальных больницах, которые в отдельных случаях могут находиться на больших расстояниях от места жительства пациентов.