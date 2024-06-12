Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной об учреждении информационно-культурных центров. Документ был подписан в феврале 1998 года. Его денонсация была принята Госдумой в конце мая и одобрена Советом Федерации 5 июня. Документ опубликован на портале правовой информации.

Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года, — говорится в документе.

Соглашение предусматривало возможность создания Российского центра науки и культуры в Киеве и Национального культурного центра Украины в Москве. Первое учреждение прекратило свою работу в 2021 году после неоднократных нападений, а второе закрылось в 2022 году из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.

Ранее сообщалось, что Литва расторгла двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями. Правительство республики приняло решение о денонсации четырех договоров 22 мая, остальные предложения пока согласовываются.