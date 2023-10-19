Путин установил постоянный пожарный надзор на важнейших объектах РФ

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий постоянный пожарный надзор на критически важных объектах, сообщается на официальном портале нормативно-правовых актов. Согласно тексту документа, надзор вводится не только на военных объектах и базах спецподразделений, но и на особенно ценных объектах культурного наследия.

На объектах, входящих в утвержденный правительством России перечень, <...> федеральный пожарный надзор осуществляется в режиме постоянного государственного контроля, — говорится в тексте закона.

Отмечается, что до принятия нового закона введение пожарного надзора на таких объектах не регулировалось. Плановые проверки и другие надзорные мероприятия проводились с периодичностью раз в три года. Теперь пожарный надзор будет осуществляться постоянно, что обеспечит оперативность принятия решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров.

В четверг, 19 октября, Владимир Путин также подписал ряд других нормативных актов. В частности он утвердил закон о денонсации конвенции Совета Европы о национальных меньшинствах. Такое решение было принято в связи с выходом России из СЕ. Предполагается, что денонсация договора позволит избежать дискриминационного отношения к России.