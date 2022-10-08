Путин усилил меры защиты Крымского моста

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Российский глава возложил на ФСБ РФ ответственность по защите транспортного коридора, пролегающего через Керченский пролив, после утреннего взрыва на мосту.

Возложить на ФСБ РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации, — написано в документе.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов прибыли на Крымский мост, где субботним утром случился взрыв. Они, как написал председатель правительственной комиссии по выявлению причин произошедшего, осматривают повреждения.

Правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего поручил создать после ЧП Владимир Путин. Доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.