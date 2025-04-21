«Тырили и выводили за рубеж»: Путин уличил Киев в системной коррупции Путин: Киев долгие годы похищал бюджетные средства и выводил их за рубеж

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На Украине закрепилась многолетняя практика коррупции среди представителей руководства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. Отвечая главе Старобельского муниципального округа ЛНР Владимиру Черневу, глава государства отметил, что средства, предназначенные для развития регионов, систематически выводились за рубеж. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Вы сказали, что с 1960-х годов ничего там не происходило, ничего не вкладывалось. Мы это прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались: выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий, из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения. И хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом, — сказал президент.

Президент подчеркнул, что такая политика украинского руководства привела к экономической деградации целых регионов. По его словам, вместо инвестиций в инфраструктуру и социальные программы происходило систематическое хищение бюджетных средств.

Ранее политолог Сергей Гайдай заявил, что сотрудники западноукраинских территориальных центров комплектования проверяют призывников не по реестру военнообязанных, а по спискам заплативших взятку. По его словам, этот факт не является секретом для общественности.