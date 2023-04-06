Путин уличил Киев в циничном и жестоком поведении Путин: «Киевский режим» жесток не только к нашим гражданам, но и к своим

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Владимир Путин и Денис Пушилин

Россия сегодня имеет дело с режимом, который ведет себя цинично и жестоко не только по отношению к российских гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства рассказал, что 5 апреля ему доложили о том, что российские военные ночью взяли в плен 14 военнослужащих ВСУ и приставили к ним охрану, примерно пару человек. В результате со стороны Украины в точку, где находились пленные бойцы ВСУ прилетело 300 снарядов. Президент назвал такое поведение «киевского режима» циничным и жестоким.

К сожалению, мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим, — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб военнослужащим ВС России.

Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб, — добавил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что самые активные боевые действия в зоне проведения спецоперации идут на Угледарском и Сватово-Кременном направлениях. Он подчеркнул, что на Артемовском направлении «перемалывается» огромное количество украинских боевиков.