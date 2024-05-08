Путин поручил повысить удовлетворенность россиян работой чиновников на 50%

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил заметно увеличить число граждан, удовлетворенных качеством работы госслужащих, сообщает пресс-служба Кремля. В его указе говорится, что к 2030 году уровень удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы следует повысить не менее чем на 50%.

Глава государства также потребовал сформировать систему подбора, развития и ротации кадров государственных властей на основе принципов равных возможностей. Приоритетом должны стать профессиональные знания и квалификация, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы, добавил Путин. По его словам, к 2030 году в цифровом виде должны быть представлены 99% значимых госуслуг.

Ранее стало известно, что российский президент подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. В частности, в ближайшие шесть лет планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, повысить коэффициент рождаемости в стране, снизить уровень бедности ниже 7%, а также двукратно повысить МРОТ по сравнению с 2023 годом. Вместе с этим в России планируют запустить цифровую платформу, способствующую формированию и поддержанию здоровья человека.