«Объективно усложняется»: Путин об экономической обстановке в мире Путин указал на усложнение международной экономической обстановки

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Владимир Путин

Экономическая обстановка в мире становится сложнее, товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Он напомнил, что задача таких встреч — оценить положение дел и ключевые тенденции во всех реальных секторах экономики, а также в сферах финансов и услуг, передает пресс-служба Кремля.

Постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, но особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что нужно не только отслеживать указанные факторы и прогнозировать их изменения. В первую очередь необходимо использовать открывающиеся возможности для развития отечественного производства, экспорта и торговых связей. РФ должна двигаться вперед при любых внешних условиях, подчеркнул он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на заседании коллегии Минфина РФ заявил, что бюджетное правило следует настроить для минимизации рисков из-за торговых войн. По его словам, отсечка в $60 (почти 5000 рублей по текущему курсу) за баррель нефти уже не актуальна.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российская экономика справится со снижением цен на нефть и падением фондового рынка, потому что уже проходила через эти трудности. Он также назвал сложившуюся ситуацию не очень хорошей.