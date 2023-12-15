Путин указал на свою ошибку в отношении пенсионеров Путин: слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ всем пенсионерам были оговоркой

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил, что оговорился во время прямой линии, когда сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников. Однако теперь, по словам главы государства, которые приводит ТАСС, правительство РФ реализует его оговорку.

Я сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан. <...> Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился. <...> Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров, — сказал Путин.

Он также отметил, что это была «хорошая оговорка». По его словам, «польза от этих прямых линий очевидна».

В ходе прямой линии 14 декабря Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. По его словам, «неправильно, что банки берут комиссию за оплату услуг ЖКХ». Президент сообщил, что «с пенсионеров ее брать скоро не будут, решение принято».

Днем ранее Совет Федерации одобрил закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для граждан, нуждающихся в соцподдержке. Перечень таких категорий населения установит правительство РФ.

Также в ходе прямой линии Путин отметил, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан. По его словам, тарифы на ЖКУ не поднимают полтора года, рост ожидается в июле 2024-го. Глава российского государства подчеркнул, что за это время произойдет три индексации пенсий более чем на 23% суммарно. Он рассчитывает, что грядущая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции.

Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев ранее сообщил, что отмена взимания комиссии за оплату услуг ЖКХ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, произойдет на фоне общего увеличения тарифов. Он пояснил, что для такой адресной помощи малоимущим нужна дополнительная работа, которая стоит денег.