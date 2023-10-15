Путин указал на схожесть внешнеполитических идей Китая и России

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Предложенная Китаем схема международного сотрудничества в инициативе «Один пояс — один путь» совпадает с российскими идеями по поводу развития Евразийского экономического союза, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая. Москва приветствует эту инициативу лидера КНР Си Цзиньпина, подчеркнул политик.

Мы приветствуем эту инициативу председателя [КНР] Си Цзиньпина. Вместе работаем, готовы и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например строительства Большой Евразии, полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс — один путь», — отметил российский лидер.

Концепция, которую предложил Пекин, демонстрирует современный подход к взаимодействию разных государств, подчеркнул Путин. Также проект, по его словам, позволяет объединить возможности разных стран для достижения общих целей. Некоторые видят в инициативе попытку «кого-то подмять», отметил политик, однако Россия видит лишь желание сотрудничать.

Также президент указал на главное отличие Китая от стран с «тяжелым колониальным наследием». Пекин никому ничего не навязывает и не насаждает, он лишь дает возможности, а также предоставляет диалог для поиска компромисса в случае разногласий, заключил Путин.