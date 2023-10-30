Путин указал на ослабевание США как мировой сверхдержавы Путин: США как мировая держава слабеют и теряют свои позиции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

США как мировая держава слабеют и теряют свои позиции, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые опубликованы на сайте Кремля, «мир по-американски» уходит в прошлое. Глава государства вместе с этим подчеркнул, что Вашингтон и его сателлиты являются главными бенефициарами мировой нестабильности.

Мир по-американски с одним гегемоном разрушается, уходит постепенно, но неуклонно в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, — отметил он.

По его мнению, американским властям нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, даже ООН. Как подчеркнул Путин, единственным путем решения арабо-израильского конфликта является создание суверенного, полноценного палестинского государства.

Ранее бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи заявил, что США не только оказывают поддержку Израилю в конфликте с движением ХАМАС, но и непосредственно участвуют в боевых действиях. По его словам, Вашингтон направляет в Газу свои военные кадры.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что, поддерживая Украину, Вашингтон стремится избежать вовлечения в конфликты в Европе. Глава Белого дома отметил, что для него было важно знать, что демократия в этом регионе устойчива.