Путин удовлетворил просьбу миллиардера об отказе от гражданства Путин удовлетворил заявление миллиардера Варданяна о выходе из гражданства России

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Рубен Варданян

Президент России Владимир Путин удовлетворил заявление миллиардера из списка Forbes Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: 1) Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил Варданяна главой правительства.

Сам Варданян объяснил свой отказ от гражданства решением переехать в Нагорный Карабах. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.