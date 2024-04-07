Путин присвоил Матвиенко звания Героя труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентина Матвиенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. В документе отмечается, что она награждена за особые заслуги перед государством и народом. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне — председателю Совета Федерации, — говорится в документе.

7 апреля Матвиенко исполнилось 75 лет. Она является председателем Совета Федерации с 2011 года. Ее переизбирали на эту должность уже трижды.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Как отмечается, звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Тем же указом Корсакову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт РФ».

До этого президент присвоил звание Героя России 272 военным, принимавшим участие в военной операции на Украине. По данным Министерства обороны, еще 320 тысяч человек получили государственные награды в ходе СВО.