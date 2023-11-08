Путин удостоил благодарности трех звезд шоу-бизнеса Путин объявил благодарность Газманову, Рыбину и Сенчуковой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность нескольким деятелям культуры, указано на официальном портале правовой информации. В их числе оказались российские звезды шоу-бизнеса Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства объявить благодарность Президента Российской Федерации: Газманову Родиону Олеговичу <...> Рыбину Виктору Викторовичу, Сенчуковой Наталье Валентиновне, — следует из документа.

Также благодарность объявлена музыканту Веронике Кожухаровой, скульптору и члену организации «Российское военно-историческое» общество Андрею Коробцову и артистке Аглае Шиловской. Кроме того, в документе отмечены граждане, проявившие себя в области образования, медицины, журналистики и других.

Ранее глава государства объявил блaгодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею, советнику генерального директора московского «Динамо», нападающему клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. На официальном интернет-портале правовой информации указано, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.