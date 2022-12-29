Путин удаленно примет участие в церемонии подъема флага ВМФ Песков: Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подъема флага ВМФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии поднятия флага Военно-морского флота России на кораблях, поступающих в состав ВМФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, сейчас российский лидер находится в Огарево, а потому он проследит за церемонией поднятия флага по видеосвязи, передает РИА Новости.

Сегодня Путин примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав Военно-морского флота России. И также будет спущен на воду — это будет отдельная церемония — атомный подводный крейсер «Император Александр III», — сказал Песков.

Ранее Северный флот России сообщил о готовности направить в дальний поход фрегат «Адмирал Горшков», который является одним из самых современных кораблей ВМФ России. Корабль оборудован не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».

До этого Путин заявлял, что фрегат выйдет на боевую службу в начале января 2023 года. Глава государства отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.