Путин учредил звание заслуженного работника ОПК России

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, почетное звание будет присваиваться не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград.

Установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, — указано в тексте.

Как уточняется, почетное звание будет присваиваться работникам организаций ОПК и иным гражданам, которые обеспечивают выполнение госпрограммы вооружения и гособоронзаказа, а также лицам, осуществляющим выработку и реализацию политики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения и безопасности государства. Звание может быть присвоено за личные заслуги в разработке образцов вооружения, в выпуске продукции с опережением графика, в разработке мер, направленных на инновационное развитие, а также в достижении иных значимых результатов.

Ранее Путин учредил орден имени Юрия Гагарина, которым будут награждать за успешное выполнение полета в космос и заслуги в реализации космической программы. Также граждане могут быть представлены к награде орденом Гагарина за успехи в выполнении госпрограммы в области космической деятельности в интересах обороны и безопасности РФ.