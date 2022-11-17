Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России»

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России». Соответствующим указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, глава государства поручил правительству разработать и утвердить порядок вручения награды.

В ознаменование 100-летия отечественной гражданской авиации постановляю: учредить юбилейную медаль «100 лет гражданской авиации России», — говорится в указе.

Медалью будут награждаться сотрудники компаний гражданской авиации, государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и другие лица, внесшие значительный вклад в развитие отрасли.

Согласно описанию, медаль будет выполняться из металла золотистого цвета и иметь форму круга диаметром 32 мм. На ее лицевой стороне — взлетающий пассажирский самолет МС-21 и надпись «100 лет гражданской авиации России», на оборотной — изображения пропеллера и крыльев с цифрами 1923–2023. Медаль будет крепиться к пятиугольной колодке с лентой голубого, синего и белого цветов.

В конце августа российский президент подписал указы об учреждении медалей «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». К наградам будут представлены граждане, внесшие вклад в экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока, а также участники строительства и реконструкции БАМа.