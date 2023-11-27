Путин учредил новую стипендию Путин учредил стипендию в 75 тысяч рублей за научные исследования

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тысяч рублей. Она предназначена аспирантам и адъюнктам, проводящим научные исследования в научно-технической сфере.

Учредить стипендию президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов <...>, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. Установить, что размер стипендии президента Российской Федерации составляет 75 тысяч рублей, — сказано в документе.

В марте Минобрнауки РФ в связи с переходом к новой модели аспирантуры сообщило о планах повысить размер стипендий президента РФ для аспирантов до 50 тысяч рублей в месяц. Отмечалось, что в настоящий момент аспиранты получают стипендии в размере 4,5 тысячи рублей в месяц. Увеличенную стипендию в 14 тысяч рублей получают обучающиеся по приоритетным направлениям, то есть в интересах обороны и безопасности государства.

Ранее сообщалось, что ведущие университеты России подняли стоимость обучения на 5–22%. Особенно сильно выросла цена на образование в Высшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербургском государственном университете и Московском инженерно-физическом институте.