Путин учредил медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет БАМ»

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указы об учреждении медалей «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали» (БАМ). Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. К наградам будут представлены граждане, внесшие вклад в экономическое развитие Сибири и Дальнего востока, а также участники строительства и реконструкции БАМ.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Учредить медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» <...> В ознаменование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали постановляю: 1. Учредить медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали», — говорится в указах.

Медалью «50 лет БАМ» наградят активных участников ее строительства, реконструкции, обслуживания и развития. Награды «За развитие Сибири и Дальнего Востока» удостоятся граждане, внесшие весомый вклад в развитие ряда сфер деятельности данных субъектов РФ. В их числе экономика, строительство, наука, культура, здравоохранение, транспорт, искусство, образование, энергетика и другие направления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране звания «Мать-героиня». Его будут удостаиваться женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей.