Путин: товарооборот по итогам года между странами СНГ составит $100 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот стран СНГ по итогам 2022 года должен составить $100 млрд. По словам российского главы, страны, входящие в содружество, также стали активнее переходить на расчеты в национальных валютах. Путин отметил, что неформальный саммит в дружеском кругу подчеркивает намерение лидеров стран-членов СНГ развивать сотрудничество друг с другом.

В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами, России со всеми странами СНГ. За январь — октябрь он увеличился на 6,6%, до $81,5 млрд. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет $100 млрд, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что РФ и Белоруссия «достаточно уверенно и эффективно» борются с санкциями Запада. По итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ подчеркнул, что обе страны противостоят попыткам ЕС и США изолировать государства от мировых рынков. Путин отметил, что Белоруссия и Россия координируют шаги по минимизации влияния санкций.

До этого Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для Белоруссии, обе страны — одно целое в сфере экономики и военной отрасли. Он отметил, что у двух стран единый рынок и что половину своей продукции Белоруссия поставляет в Россию.