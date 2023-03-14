Путин: теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину, что Москве сложно заниматься расследованием теракта на «Северных потоках», поскольку ее специалистов не допускают на место ЧП. По его словам, подрыв газопроводов был совершен на государственном уровне, «никакие любители» это сделать не могли. Глава государства назвал чушью сообщения о причастности украинских активистов к взрывам на «Северных потоках». При этом он отметил, что США были заинтересованы в подрыве газопроводов.

То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут, — сказал Путин.

Президент также сообщил, что в 30 км от места взрыва был обнаружен столбик-антенна. Прибор предназначался, предположительно, для активации еще одной взрывчатки. Он отметил, что речь идет о самых уязвимых местах газопровода — стыках труб.

Путин добавил, что взрыв на трубопроводах был очень сильным — вырвало большой кусок трубы. По словам главы государства, Москва пытается добиться от Копенгагена разрешения на обезвреживание, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке», но пока ответ неопределенный.

Путин также подчеркнул, что будущее у «Северного потока» есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса.

В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий, — сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания имеют подготовленный и оснащенный необходимым оборудованием спецназ, который предназначен для проведения подводных диверсий. По его словам, аналогичные подразделения есть и у других членов НАТО, однако они используют их только с одобрения страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе.