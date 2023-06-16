Путин заявил, что Россия «слезает с нефтегазовой иглы»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Владимир Путин

Россия слезает с нефтегазовой иглы, такая тенденция постепенно набирает обороты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе с тем, он указал на рост ненефтегазовых доходов на 9,1% за январь–май, что, по его словам, значительно выше прогнозов. Темп доходов, не связанных с продажами нефти и газа в мае составил +28,5%, подчеркнул лидер страны.

Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы»? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот, — сказал глава государства.

6 июня Минфин отчитался о дефиците госбюджета, который в январе — мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей. Объем расходов из федеральной казны за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года за этот период на 27%. Количество денег, поступивших в российский бюджет в январе — мае 2023 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом и составило 9,81 млрд рублей.

До этого Минфин подсчитал, что бюджет России недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне. В мае страна недополучила 30,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемой суммой — по прошлому прогнозу потеря должна была составить 8,1 млрд.