Путин: тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Тема создания на территории Турции газового хаба остается на повестке дня, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с африканскими лидерами. По его словам, речь идет о создании там электронной торговой площадки.

Да, она остается на повестке дня, — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что проект не предполагает хранения на турецкой территории огромных объемов газа.

Речь идет о создании электронной площадки торговой. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы, — рассказал президент.

Он добавил, что договорился о разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на 2 августа. До этого было неудобное время, уточнил Путин. По его словам, также может состояться его визит в Турцию, либо Эрдоган приедет в Россию.

Ранее Владимир Путин сообщил, что встречу лидеров России и Турции планировали провести еще до турецких президентских выборов. Позже было принято решение ее перенести, чтобы «никто не спекулировал» на этой теме, добавил российский лидер.