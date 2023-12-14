Путин: тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно

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Тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Гостином Дворе. По его словам, тарифы на ЖКУ не поднимают полтора года, рост ожидается в июле 2024-го. Глава российского государства подчеркнул, что за это время произойдет три индексации пенсий более чем на 23% суммарно. Он рассчитывает, что грядущая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции.

С начала этого года будет еще одна индексация [пенсий] на 7,5%, а тарифы не поднимали с июля прошлого года. Планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года, то есть тарифы не поднимались полтора года. За это время произойдет три индексации пенсий, которые в общем будут более 23%, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России составила 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года. Эта сумма включает в себя остаток по частично оплаченным счетам, а также просроченные платежи.

Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев сообщил, что отмена взимания комиссии за оплату услуг ЖКХ для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, произойдет на фоне общего увеличения тарифов.