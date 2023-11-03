Путин: аналогов украинской коррупции нет в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Такой коррупции, как на Украине, нет нигде в мире, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты. По его словам, когда он слышал о масштабах, у него «челюсть отваливалась», передает корреспондент NEWS.ru.

И в России много проблем, <...> боремся с коррупцией. Но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, — такого в мире нет! Я вас уверяю. Можете мне поверить, я же общался плотно с бывшими руководителями. Ставка на все! На голос в Верховном суде, на голос в Конституционном суде. <...> У меня челюсть отваливалась, — сказал президент.

По данным Transparency International, в 2022 году Украина находилась на 116-м месте по индексу восприятия коррупции. Россия — на 137-м, между Парагваем и Киргизией.

Также президент России напомнил о происхождении Украины. Он заявил, что в составе Российской империи ее не существовало. По его словам, с XVI века Украина состояла из трех областей — Киева, Житомира, Чернигова, а все южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины в период создания СССР.

Также Путин рассказал, что на решение по Крыму повлиял госпереворот в Киеве. Ничего подобного в России никому в голову бы не пришло, если бы там относились хорошо к русским людям, к русскому языку и культуре, заверил Путин. «Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», — заключил он.