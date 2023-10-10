Путин назвал способ решить конфликт Израиля и Палестины Путин высказался за создание суверенного палестинского государства

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Кризис на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики США, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, решением конфликта между Израилем и Палестиной может стать реализация меры ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства.

Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование. <...> Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства, — заявил Путин.

Глава государства призвал свести к минимуму ущерб мирному населению. По его словам, Россия донесла подобную свою позицию до обеих сторон конфликта.

Премьер-министр Ирака прибыл в Москву утром 10 октября. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. С российским президентом он планирует обсудить вопросы логистики и энергетики, а также безопасность в регионе. Кроме того, политики примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.