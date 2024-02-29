Путин: стратегические ядерные силы России приведены в полную готовность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские стратегические ядерные силы приведены в полную готовность, сообщил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства добавил, что в стране продолжается работа над новыми вооружениями, о которых скоро услышат.

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, — подчеркнул Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями. По его словам, все планы главы государства всегда тщательно просчитаны.

Песков также сообщил, что президент России в рамках послания Федеральному собранию огласит свою предвыборную программу. По его словам, выступление главы государства продлится более часа. Представитель Кремля добавил, что в послании Путин озвучит тезисы, рассчитанные на более длительный период, чем 2030 год. Ожидается, что основной акцент в послании президента будет сделан на продолжении суверенизации. Также, уточнил Песков, будет и международная часть.