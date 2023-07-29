Путин: страны Африки не просят подачек у России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Страны Африки не просят у России каких-либо подачек, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с африканскими лидерами. Он подчеркнул, что со стороны дружественного континента не было «ни одной прямой просьбы».

Страны Африки не просят у России подачек, не было ни одной прямой просьбы, все они стараются найти взаимоприемлемые проекты, — сказал глава государства.

Путин отметил, что в настоящее время товарооборот между Россией и Африкой небольшой, однако в странах континента имеется огромный потенциал, растущий с геометрической прогрессией.

Прочность нынешнего сотрудничества России и Африки была обеспечена во времена СССР, сказал российский лидер.

Тогда бытовало мнение, что зря тратили деньги на Африку, однако сейчас с благодарностью об этом думаем, поскольку это стало заделом прочности сотрудничества, — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что саммиты Россия — Африка будут проводиться регулярно. По его словам, их планируется созывать раз в три года. Именно такая частота зафиксирована в декларациях, добавил он.

Второй по счету саммит Россия — Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. По завершении мероприятия гости саммита собрались на совместную фотосессию.