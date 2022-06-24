Путин: США из экспортера зерна превратились в импортера

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Раньше США были крупными экспортерами зерна в мире, а теперь превратились в импортеров, заявил в ходе саммита БРИКС президент России Владимир Путин, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что Вашингтон стал покупать на $17 млрд больше, чем продавать.

Те же США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на $17 млрд они покупают, чем продают, — сказал глава государства.

Ранее представитель Госдепа заявил, что США боятся негативного влияния антироссийских санкций на рынок продовольствия. Он подчеркнул, что Запад изначально не намеревался вводить рестрикции в отношении продуктов и удобрений.

Он подчеркнул, что режим санкций разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений. В этой связи Штаты не хотели бы, чтобы ограничения в результате повлияли на возможности стран приобретать эту продукцию у Москвы.