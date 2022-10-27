Путин: США догонят Россию в создании гиперзвукового оружия

Фото: Министерство обороны РФ

США когда-нибудь догонят Россию в создании гиперзвукового оружия, поскольку это «высокотехнологичная страна», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что пока этого не сделано и РФ продолжает развивать эти технологии.

Понятно, что когда-то они (США) нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна. Это только вопрос времени. Но пока не догнали, а у нас еще есть, и мы развиваем эти технологии, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. В ходе испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия. Также специалисты оценили так называемые «усовершенствованные материалы», устойчивые к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».