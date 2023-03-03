Путин: срывающие оборонзаказ компании будут управляться извне Путин подписал указ об оборонзаказе в случае военного положения

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Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения будут переведены на внешнее управление. Государственные руководители будут самостоятельно руководить производством до истечения военного положения в стране.

На основании предложений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу, полномочия общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества, — говорится в опубликованном указе.

В этом же указе Путин поручил образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации рабочую группу по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении гособоронзаказа в период действия военного положения.

В конце 2022 года на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса Путин выражал надежду на то, что гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме. При этом тогда он не стал уточнять, предусмотрены ли особые условия для ВПК на фоне специальной операции на Украине. В октября Путин подписал указ, согласно которому был создан координационный совет для обеспечения потребностей ВС РФ.