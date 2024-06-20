«Это негуманно»: Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда Путин назвал санкции против КНДР негуманными и сравнил их с блокадой Ленинграда

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин сравнил санкции против Северной Кореи с блокадой Ленинграда. По его словам, можно как угодно относиться к северокорейскому режиму, но вводить рестрикции по политическим соображениям негуманно. Видео выступления главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном положении, не имели возможность заработать и накормить своих детей. Это негуманно, — считает Путин.

Ранее Путин по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, который запустили Соединенные Штаты и их союзники, необходимо пересмотреть. По его словам, постоянно декларируемые Западом пропагандистские штампы являются лишь ширмой, чтобы замаскировать его агрессивные геополитические замыслы, в том числе в регионе Северо-Восточной Азии.

В свою очередь первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может помочь КНДР в борьбе с западными санкциями, наложив запрет на продление ограничений. Сенатор отметил, что РФ имеет на это полное право, поскольку является постоянным членом Совета Безопасности ООН.