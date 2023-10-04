Путин сравнил существующую систему мировых валют с финансовой пирамидой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин во время выступления перед участниками III Международной олимпиады по финансовой безопасности в поселке Сириус Краснодарского края. Он выразил надежду, что, вопреки всем сложившимся трудностям, на международной арене удастся прийти к общему консенсусу по этому вопросу. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества, — сказал глава государства.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что американский доллар, используемый в настоящее время как инструмент принуждения против других стран, в скором будущем перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире. По его мнению, изменение миропорядка будет способствовать тому, что валюта США утратит статус главного инструмента в мировом товарообороте.

В свою очередь политолог Вадим Трухачев считает, что расширение БРИКС сильно подорвет экономику США из-за дедолларизации стран объединения. При этом эксперт отметил, что европейские страны пострадают еще больше, чем США.