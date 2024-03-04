Путин сравнил число друзей и врагов России Путин: быть другом и врагом России одинаково почетно, но друзей у нее больше

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

У России больше друзей, чем врагов, сообщил российский президент Владимир Путин во время беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным. При этом, по словам главы государства, которые публикуются на сайте Кремля, быть другом и врагом России одинаково почетно.

Друзей у нас больше. <...> Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом — одинаково почетно, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что угрозы, которые пытаются создать России извне, не являются пустыми и власти должны учитывать этот факт как на правительственном, так и на федеральном и региональном уровнях. Путин добавил, что Москву нельзя отнести к одному из регионов страны, поскольку она является столицей, а также центром науки, образования и промышленности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Европейского союза на фоне кризисных явлений. По его словам, Запад продолжает «лепить» из России образ врага, чтобы оправдать увеличение расходов на Киев. Он добавил, что миллиарды Украине для бюджета Брюсселя сумма не очень серьезная, однако в экономиках европейских стран уже наблюдается кризис.