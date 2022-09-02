Путин спросил у калининградцев, не обижает ли их губернатор Путин остановил кортеж в Калининграде, чтобы пообщаться с местными жителями

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

1 сентября президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж, чтобы поговорить с местными жителями. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, видно, как кортеж главы государства затормозил на одной из улиц. После этого российский лидер вышел из машины и задал пару вопросов людям, стоявшим у заграждения.

Все хорошо? Губернатор (Калининградской области Антон Алиханов. — NEWS.ru) не обижает? Счастливо вам, — сказал Путин.

Горожане обрадовались неожиданному появлению президента, поприветствовав его одобрительными возгласами.

Ранее Путин спел государственный гимн вместе с калининградскими школьниками после завершения открытого урока. Учащиеся пригласили президента в свои учебные заведения, просили его расписаться у них в блокнотах и даже «дать пять».