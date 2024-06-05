Путин рассказал о кандидатах на смену Зеленскому Путин: Запад уже подготовил несколько кандидатов на смену Зеленскому

Запад во главе с США уже подготовил несколько кандидатов на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, предположил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. При этом он отметил, что Вашингтон будет «терпеть» Зеленского еще примерно год.

До весны, до начала следующего года его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут: «До свидания» и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю, — допустил Путин.

Глава государства добавил, что администрация Соединенных Штатов сначала вынудит Зеленского принять несколько важных решений. В частности, отметил Путин, руководство Украины заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет. После этого Вашингтон «избавится» от украинского президента, подчеркнул российский лидер.