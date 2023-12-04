Путин спрогнозировал будущие отношения России с Великобританией Путин заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Британией

России и Великобритании раньше удавалось выстраивать диалог для обеспечения стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот. Глава государства выразил надежду, что в дальнейшем отношения между Москвой и Лондоном будут меняться к лучшему.

Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему, — сообщил Путин.

Российский лидер также напомнил, что недавно отмечалось 80-летие крупнейшего дипломатического события Второй мировой войны — Тегеранской конференции трех союзных держав, которая заложила основы современной системы международных отношений. Как подчеркнул Путин, в послевоенный период СССР, США и Великобритании удавалось выстраивать взаимодействие, понимая особую ответственность за поддержание глобального мира.

В посольстве РФ в Лондоне ранее заявили, что Великобритания пытается вмешаться во внутренние дела РФ, вводя новые антироссийские санкции. В диппредставительстве подчеркнули, что Лондон хочет поставить под сомнение территориальную целостность России.