Путин: сплочение общества невозможно, если экономика будет «хромать» Путин заявил, что экономический суверенитет необходим для сплочения общества

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости консолидации (сплочения) общества. По его словам, этот процесс может случиться только в том случае, если экономика страны будет устойчивой, но не когда она «хромает, чихает и кашляет», пишет ТАСС. В ходе встречи с молодыми предпринимателями он также назвал базовые принципы государственного суверенитета, в числе которых перечислил экономическую независимость.

Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все, тогда какая консолидация общества, а если не будет консолидации, то вообще ничего не будет, — заявил Путин.

Президент РФ также рассказал об основных принципах суверенитета государства. По его словам, в первую очередь он основывается на экономике, на производстве и развитии «критических технологий», которые смогут обеспечить экономическую независимость страны.

Ранее глава РФ заявил, что что существует два вида государств: суверенные и колонии. По его мнению, промежуточных вариантов нет. По мнению Путина, если страна или группа стран не может принимать самостоятельные, суверенные решение, то тогда она становится колонией. Он подчеркнул, что именно такие державы не имеют будущего, исходя из исторического опыта.